Mardin'de özel çocuklara sinema keyfi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kette bulunan özel gereksinimli çocuklara sinema keyfi sundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırma, engelliliğe dair sosyal ve toplumsal farkındalık oluşturmak, engelli bireylere bağımsız ve verimli zaman kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli bireyleri bir araya getirerek sosyalleşmeyi sağlamak amacıyla kentte engelli bireyler, evlerinden servisle alınarak sinema salonuna götürüldü. Film izleme aralarından içecek ve mısır ikram edildi. Daha sonra evlerinden alınan engelli çocuklar, evlerine bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.