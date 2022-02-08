Parktaki ahşap kıraathane yandı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park içerisinde bulunan ahşap kıraathane, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´ndeki Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ve faal durumda olmayan ahşap kıraathanede sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kıraathane kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-02-08 12:37:50



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