Mardin’de uyuşturucu satıcısına jandarma baskını

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Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, cinsel içerikli hap ve kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Midyat ilçesinde ikamet eden Y.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan bilgi üzerine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 743 adet Captagon uyuşturucu hap, 140 gram plaka esrar maddesi, 30 gram kubar esrar maddesi, 2 bin 276 adet cinsel içerikli hap, 18 şişe cinsel içerikli macun, 410 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürdüğü bildirildi.

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