Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet ağır yaralı

Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet Dal (7), ağır yaralandı.
Girmeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dal, sokakta oyun oynarken, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-02-10 11:43:42
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