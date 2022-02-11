Mardin'de iki aile arasındaki 33 yıllık husumet barışla son buldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Atay ve Özel aileleri arasındaki 33 yıllık husumet barışla son buldu.

Mazıdağı'nın Gümüşpınar ve Alankuş köylerinden Atay ve Özel aileleri arasında 33 yıl önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

1989 yılında yapılan muhtarlık seçiminin ardından yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı.

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Binlerce kişinin hazır bulunduğu merasiminin yapıldığı salona taraflar barışa öncülük eden kanaat önderlerinin eşliğinde geldi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan merasim, din adamları tarafından barışa yönelik dua ve ayetler okunarak devam etti. Kanaat önderleri ve din adamlarının konuşmalarının ardından arabulucuların öncülüğünde bir araya gelen husumetli taraflardan Osman Özel ile Nevaf Atay, el ele vererek tokalaşıp kucaklaştı.

Tarafların tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden barış merasimi davetlilerin onuruna verilen barış yemeğiyle son buldu.

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