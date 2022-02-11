Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı (2)

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



O ANLAR KAMERADA

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, husumetli aileler arasındaki silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan ve otomobilden inen kişinin kaçtığı, 2 yaralının da yerde yattığı anlar görüntülerde yer aldı. Olaydan sonra polisin Artuklu ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ

2022-02-11 17:26:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.