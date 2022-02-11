Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

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Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, Midyatİdil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DR 0137 plakalı Mehmet Avran yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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