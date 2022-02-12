Mardin’de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

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Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün tespit ettiği adrese yaptığı operasyonda, 2 adet ruhsatsız AK47 kaleşnikof tüfek, 3 adet AK47 şarjörü, 216 adet AK47 fişeği, 230 adet 9milim fişek, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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