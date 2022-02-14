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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Sevgililer Günü hazırlıkları

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarına başladı.

Mardin'de Sevgililer Günü hazırlıkları

Mardin'in Artuklu ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarına başladı.
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar başladı. Eşi ile birlikte çiçekçi dükkanı işleten Mümtaz Yersel, bu yıl fiyatların yüksek olduğunu, bu yüzden çiçeklere ilginin geçen yıllar gibi olmadığını söyledi. Yersel, “Büyük buket ve paket hazırlamaya gerek duymadık. Sıcağı sıcağına yapar verir göndeririz. Ya da artık siparişte adrese ulaştıracağız. Başka şansımız yok. Dünyanın çiçeğini aldık, bulundurmak zorundayız" diye konuştu.

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