Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

İHA

Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

Mardin’de bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Diyar Özsoy, köy okullarındaki çocukların mutluluklarını katlamaya devam ediyor. Özsoy, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde başlattığı proje ile köy okullarında eğitim gören çocukların mutluluklarına vesile oldu. Özsoy’un sosyal medyadan başlattığı kampanya ile 81 ilde birbirini tanımayan sevgili çiftler, köy okullarındaki çocukların mutluluklarına ortak oldu.
Köy okulu ziyaretinde başından geçen bir olaydan etkilenen öğretmen Diyar Özsoy, hayallerini köy okulundaki çocuklara adamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, köy okullarında hiç doğum günü kutlamayan öğrencilerin doğum günlerini kutlayan Özsoy, bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gönülleri ısıtan bir projenin adımlarını attı. Sosyal medya hesabından Sevgililer Günü’nde "1 bot 1 mont" kampanyası ile Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan sevgili çiftlerin köy okullarında okuyan çocuklara hediye vermelerine vesile oldu. Özsoy’un başlattığı proje ile Mardin ve başka illerde 4 köy okullarında öğrenim gören 100 çocuğa bot ve mont hediye edildi.
Son olarak Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi’ndeki Değirmenli İlkokulu’ndaki çocuklara bot ve mont hediyesinde bulundu. Beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, birbirlerini tanımayan insanların projeye ortak olduklarını söyledi. Özsoy, “Şu an Mardin Derik’teyiz. Bu projemiz, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili. Bu projemi sosyal medyadan duyurduğum zaman beni ve birbirini tanımayan çiftler, bu sene Sevgililer Günü’ndeki sevgililerine verecekleri hediyelerini 'bir mont, bir bot' olarak bana yollayarak köy okullarındaki küçük kardeşlerimize hediye olarak vermemizi rica ettiler. Türkiye’nin 81 ilinde bu şekilde projeler yapmaktayız. Şu anda Mardin’in dışında, 4 köy okuluna daha hediyeleri verdik” dedi.
4'üncü sınıf öğrencisi Sare Çelik, kendilerine hediyelerin verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, çok mutlu olduklarını ve teşekkür ettiklerini söyledi.
Hediyelerini alan çocuklar, Özsoy ve beraberinde gelen ekibe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Sevgililer Günü hazırlıkları
YEREL HABERLER Mardin'de Sevgililer Günü hazırlıkları
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı
YEREL HABERLER Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla ...
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör ...
Mardin'de 2 uzun namlulu silah ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de 2 uzun namlulu silah ele geçirildi; 1 ...
Mardin’de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Sıcak havayı fırsat bilen Mardinliler soluğu dışarıda aldı
YEREL HABERLER Sıcak havayı fırsat bilen Mardinliler soluğu dışarıda ...
Mardin'in ilk hayvan hastanesi açıldı
YEREL HABERLER Mardin'in ilk hayvan hastanesi açıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi EMITT 2022 Fuarı'nda ödül aldı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi EMITT 2022 Fuarı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.