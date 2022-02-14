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Dünyanın en uzun erkeği Kösen'den, dünyanın en uzun kadını Gelgi´ye: Türkiye´yi birlikte tanıtalım

DHA

Dünyanın en uzun erkeği Kösen'den, dünyanın en uzun kadını Gelgi´ye: Türkiye´yi birlikte tanıtalım


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen (40), dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi´ye (25) Türkiye´yi birlikte tanıtmak için çağrı yaptı. Kösen, "Türkiye´miz için güzel şeyler yapacağımızı umut ediyorum" dedi.
Mardin´in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi´ne bağlı Dede mezrasında yaşamını sürdüren 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27,5 santimetrelik elleri ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla 13 yılda 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı´na girmeye hak kazanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, Karabük'te yaşayan ve 2 metre 15 santimetre uzunluğuyla 'Dünyanın un uzun kadını' olan Rumeysa Gelgi´ye çağrıda bulundu. Kösen, Gelgi´ye, yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye´yi birlikte temsil etme teklifinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kösen, Gelgi ile birlikte Türkiye için çok güzel işler başarabileceklerini belirterek, "Herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Guinness Rekorlar Kitabı´na girmek istiyordum, onu da başardım. Dünyayı da gezmek istiyordum, bu sayede 127 ülkeye gittim. Bu ülkelerde faaliyetlerde bulunup ülkemizi tanıttım. Küçük Mardin'imizi de dünyaya duyurmak istedik. Bütün istediğimiz şeyleri başardık. Tüm hedeflerimize ulaştık" dedi. 
Rümeysa ile beraber Türkiye'yi tanıtabileceklerini belirten Kösen, "Türkiye'nin en uzun boylu kadını Rümeysa kardeşimi de tebrik diyorum. İkimiz güzel Türkiye'miz için güzel şeyler yapacağımızı umut ediyorum. İnşallah buradan bu haber Rümeysa'ya ulaştığında güzel işler için adım atarız. Ülkemizi tanıtma fırsatımız olur birlikte. Guinness Rekorlar Kitabı´nda da beraber çalışma fırsatımız da olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-02-14 09:31:22

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