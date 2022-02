Vali Demirtaş’tan Gara şehidi Vedat Kaya’nın ailesine ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan şehit polis memuru Vedat Kaya’nın şehadetinin ölüm yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Pençe Kartal2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya’yı şehadetinin ölüm yıl dönümünü yad etmek amacıyla ailesine ziyarete bulunarak şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Şehit Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya, annesi Emine Kaya ile diğer aile fertleriyle bir süre görüşerek taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, şehidin ismini yaşatmak için yapılan bir okula isminin verildiğini ve yine şehidin ismini vermek üzere bir park yapacaklarını söyledi.

Her zaman şehitlerin kıymetli emanetleri olan ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Vali Demirtaş, “Bugün hem hal hatır sormak hem ülkemiz ve milletimiz adına tekrar taziye dileklerimizi sunmak amacıyla ailemizi ziyaret ettik. Şeyhmus amca sürekli beraber olduğumuz bir amcamız. Vedat kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz her yerde devam ediyor” dedi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çiçek tarafından şehitler için okunan duanın ardından Vali Demirtaş ve şehidin ailesi, eğitimöğretimin başladığı şehidin isminin verildiği, Şehit Polis Vedat Kaya İlkokuluOrtaokulunu ziyaret etti.

Şehit Vedat Kaya’nın ismini taşıyacak parkın da yapımına başlamak için ihale çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Demirtaş, “İnşallah Vedat Kaya kardeşimizin ismini vereceğimiz 24 dekar büyüklüğünde bir park yapacağız. Aynı zamanda evine yakın bir yerde yapacağız. Okulumuzu da yeni bitirerek Vedat Kaya ismini verdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.