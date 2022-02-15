Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya’nın ailesine ziyaret

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, geçen yıl Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın evine taziye ziyaretinde bulundu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutun aileler, Gara şehitlerinin ailelerini evlatlarının ölüm yıl dönümünde yalnız bırakmadı. Aileler, 14 Şubat 2021 de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan polis memuru Vedat Kaya’nın ailesine ziyarette bulunarak acılarına ortak oldu.

Evlat nöbetinde olan ailelerden baba Celil Bekdaş, sözün bittiği yerde olduklarını, içlerinin yandığını söyledi. Begdaş, “Şehmuz amcayla biz bir aile gibiyiz. Ne yazık ki, evladını kahpece şehit ettiler” dedi.

Yaklaşık 520 gün birlikte evlat nöbeti tutuklarını hatırlatan Süleyman Aydın ise, “O, kendi evladı için mücadele ediyordu. Ama maalesef evladı terör örgütü tarafından katledildi. 6 yıl çocuklarını esir aldılar ve yetmedi bir deri bir kemik bıraktılar. Yetmedi bu kez kalkıp bunları katlettiler. Şehit ailelerimiz asla yalnız değildir. Bugüne kadar da şehit ailelerimizin yanında olduk. Bizden ne istiyorsunuz? Kürtleri katlettiniz, mezarlıkta yer kalmadı. Biz kesinlikle sizin kapınızdan kalkmayacağız” diye konuştu.

Şehit babası Şehmuz Kaya, Diyarbakır HDP il binasında bulunan babalara çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “İnşallah en kısa zamanda onlar da evlatlarına kavuşur. Benim oğlum 24 Temmuz 2015‘te HDP ve PKK tarafından alıkonuldu. Yaklaşık 6 sene mağarada bekletildi. En sonunda oğlumuzu şehit ettiler, 12 arkadaşıyla beraber. PKK, sivil halkımıza, askerimize, polisimize onların çizgisinde gitmeyen herkese zulüm ederek şehit ediyor” şeklinde konuştu.

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