Mardin’de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ticari araç, aynı istikamette giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu tırın altına giren araçta 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KızıltepeViranşehir karayolunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kızıltepe Hububat Merkezi mevkiinde Mustafa Y. idaresindeki Volkswagen marka 42 AIF 473 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Irak istikametine doğru seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı. Yaralılar, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılırken, bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 8 Yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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