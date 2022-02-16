En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Mardin yönüne giden 42 AIF 473 plakalı minibüs, Kızıltepe'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği 63 ZH 196 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 8 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis, inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-02-16 10:34:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.