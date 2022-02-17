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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı

İHA

Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre ve kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atıkların toplanması ve sonrasında geri kazanım sağlanması için hayata geçirilen sıfır atık sistemini kuran Mardian Mall AVM"de sıfır atık sergisi açıldı.
Mardin’de geleceği koruma altına alan ilk alışveriş merkezi, bu kapsamda Mardin Artuklu Noter Cevdet Altun Ortaokulu’nun ‘‘Sıfır Atık Projesi’’ kapsamında ‘Çöpe Atma Sanata Dönüşsün’ sloganıyla Sıfır Atık Sergisi Mardian MALL ‘da açıldı. Mardin’de açılan ilk Sıfır Atık Sergisi olması yönüyle dikkatleri üzerine çeken serginin açılışına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş katıldı.
1617 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sıfır atık sergisinin toplumu atık malzemelerin değerlendirilmesi hususunda bilinçlendirmesi amaçlanmaktadır.
Mardian Mall´ın sadece bir alışveriş merkezi olmaktan ziyade kültür ve sanat merkezi olduklarını da belirten AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Sıfır Atık sergisi ile büyük bir farkındalık oluşmasını sağlayan Noter Cevdet Altun Ortaokulu Okul Müdürü Nigar Köçer’i, projeyi yürüten müdür Yardımcılarını, öğretmenleri ve tüm öğrencileri tebrik ediyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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