Mardin Büyükşehir Belediyesi su KDV'sini yüzde 1'e düşürdü

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, içme suyu fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 1’e indirdiğini söyledi.

Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik toplantı salonunda düzenlendi.

Vali Demirtaş, yapılması planlanan ve yapımı devam projelerin haftalık olarak değerlendirildiği toplantıda Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı kararın yürürlüğe girmesinin ardından zaman kaybetmeden uygulamayı devreye aldıklarını dile getiren Vali Demirtaş, içme suyunda mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını kaydetti.

Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, MARSU Daire Başkanı ve diğer ilgililer katıldı.

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