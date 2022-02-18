Mardin’de bir hafta önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir hafta önce iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, bir hafta önce Artuklu Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A., Osman A. ve Ahmet A. isimli şahıslar ile aralarında daha önceden kız kaçırma olayı nedeniyle husumetli oldukları Yusuf D., Abdurrahim D., Gökhan D. ve Fatih D. arasında silahlı yaralama olayı meydana geldi. Olayda yaralanan Yusuf D., Abdurrahim D., Gökhan D. ve Fatih D., ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gökhan D., Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf D., gözünden yaralanarak sağ gözünü kaybederken, Fatih D. ve Abdurrahim D’nin hayati tehlikeleri devam etmekte olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çatışma anından silah sesleri ve yaralılara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin, olay yerinden Ahmet A.’ya ait 62 AC 047 plakalı araç ile kaçtıkları tespit edilirken, söz konusu araç, Kabala Mahallesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. İncelemelerin devam ettiği belirtildi.

Ahmet A.’nın jandarma uzman çavuş olduğu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Zırhlı Asayiş Araç Nişancısı olarak görev yapmakta olduğu belirlendi. Babası şüpheli Osman A.’nın rahatsızlığından dolayı izne ayrıldığı kaydedildi.

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