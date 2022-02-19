Jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Mardin'de jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan 539 kadın vatandaşa KADES tanıtıldı. 371 kadın vatandaşın telefonuna uygulama indirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.