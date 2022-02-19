Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen F.A. ve D.K. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Derik ilçesinde buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine, jandarma ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucunda, kablo hırsızlığını F.A. ve D.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.