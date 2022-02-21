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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor

İHA

Mardin’de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor

Döviz kurlarının hareketiyle satışının yükselmesi beklenen gümüşte satışlar durgunluğunu koruyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde gümüş mağazası işleten Sedat Özer, satışların yükselmesini beklediklerini fakat yükseliş yerine düşüş yaşadıklarını kaydetti.
15 yıldır gümüş işi ile ilgilenen gümüş mağazası sahibi Sedat Özer, “Altın fiyatları yükselince insanların gümüşe yöneleceğini düşünüyorduk. Eskiden sattığımız bir yüzüğün fiyatı 80150 iken şu an aynı yüzüğün fiyatı maliyetlerin artmasından dolayı 200300 TL civarı oluyor. Sadece bizim değil aynı zamanda yapan atölyelerin maliyetleri işçiliği elektrik gibi git gide maliyetler yükseldiği için ayrıca gümüşün has fiyatında da artış olduğu için bu yıl gümüşe pek fazla rağbet yok” dedi.

“Telkariye turistlerin ilgisi çok fazla”
Mardin telkarisine genellikle dışarıdan gelen müşterilerin daha çok ilgili olduklarını belirten Özer, “Genellikle dışarıdan gelen müşteriler Mardin’e özgü bir şeylerle ayrılmak istiyorlar. Özellikle ziynet eşyası olarak altın fiyatlarının yükselişinden dolayı gümüşü tercih ediyorlar. Turistler 1020 bin gibi maliyeti olan altın bir takıyı almaktansa 200500 TL arasında bir gümüş takıyı tercih ediyorlardı. Maalesef ki şu an o 200TL’lik ürün bile 400600 arası olduğu için satışlarımız düştü. Telkari sanatı da Mardin’e özgüdür. Telkari; gümüşü tel haline getirip işleme sanatıdır. Eski, kadim motiflerin yanında yeni motifler de işleniyor. Yeni tasarımlarda yapıyoruz fakat ona rağmen geçen yaz satışlar iyiydi fiyatlar yüksek değildi onun bir artısı vardı. Bu yaz ne olacağını artık biz de kestiremiyoruz. Fiyatların yükselmesi müşterinin boş dönmesine neden oldu. Umarım düzelir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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