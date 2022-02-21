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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş: “Kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyoruz”

İHA

Vali Demirtaş: “Kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyoruz”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Vali Demirtaş, Valilik Dara toplantı salonunda Mardin Muhtarlar Federasyon Başkanı Mehmet Nas, Mardin Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve beraberlerindeki Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Dargeçit, Derik, Yeşilli ve Nusaybin ilçelerinde görevli merkez ile kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını dile getiren Vali Demirtaş, muhtarların taleplerini tek tek dinleyerek notlar aldı.
2022 yılında yapılması planlanan projelere değinen Vali Demirtaş, 2022 yılının yatırım yılı olarak belirlediklerini anımsatarak en büyük hedeflerinin ise kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmamak olduğunu vurguladı.
Yatırımlar kapsamında belirlenen yol yapım çalışmaları için gerekli yol haritasını oluşturduklarını belirten Vali Demirtaş, “Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyerek öncellikli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında şehrimiz genelinde yapacağımız yol yapım çalışmalarını hızlı bitirmek amacıyla 2021 yılında olduğu gibi ilçelerimizi dörtte böleceğiz ve aynı anda yollarda çalışma yürüteceğiz. 2022 yılında şehir genelinde 900 kilometre sathi, 100 kilometre ise sıcak asfalt olmak üzere en az 1000 kilometre yol yapmayı hedefliyoruz. 2022 yılındaki en büyük hedefimiz kırsal mahallelerimizde asfaltlanmayan yol bırakmamak. Bu rakamı ihtiyaca göre artırabiliriz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar belediyenin kaynağı hizmete gidiyor” dedi.

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