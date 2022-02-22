Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı

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Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince uygulama noktasında durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Batman’dan Midyat ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheli S.A.'nın yapılan aramasında 3 parça halinde 300 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.

S.A.'nın yapılan sorgusunun ardından Midyat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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