Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı

İHA

Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince uygulama noktasında durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Batman’dan Midyat ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheli S.A.'nın yapılan aramasında 3 parça halinde 300 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.
S.A.'nın yapılan sorgusunun ardından Midyat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artukbey Kahve'nin gücü pandemi ve döviz kurlarını ezdi geçti
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'nin gücü pandemi ve döviz kurlarını ...
AK Parti'li Kandemir: Birbirine benzemeyenler aynı sofranın etrafında bir araya gelebildiler
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: Birbirine benzemeyenler aynı ...
Vali Demirtaş: “Kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: “Kırsal mahallelerde asfaltsız yol ...
Mardin’de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Mardin’de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi ...
Tarihi kiliseden çan hırsızlığına kalkışan şüpheliler kamerada
YEREL HABERLER Tarihi kiliseden çan hırsızlığına kalkışan şüpheliler ...
Kaymakam talimat verdi, Nusaybin'e hayvan barınağı yapılıyor
YEREL HABERLER Kaymakam talimat verdi, Nusaybin'e hayvan barınağı ...
Mardin'de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı, mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin'de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı, ...
Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
Tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.