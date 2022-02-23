Mardin’de narkotik köpeğinin tepki verdiği şahıs üzerinde uyuşturucu bulundu

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Mardin’de yol kontrol faaliyetleri sırasında jandarmaya ait uyuşturucu arama köpekleri bir minibüste bulunan bir şahıs üzerinde yaptığı üst aramasında 40 gram uyuşturucu buldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyetinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin minibüste yolcu olarak bulunan M.Ö. isimli şahsa tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Şahsın üzerinde yaklaşık 30 gram eroin ve 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli M.Ö. hakkında adli işlemler başlatıldığı belirtildi.

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