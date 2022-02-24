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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe'de yeni atanan öğretmenlere motivasyon yemeği

İHA

Kızıltepe'de yeni atanan öğretmenlere motivasyon yemeği

Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde göreve başlayan öğretmenler için hoş geldin yemeği düzenlendi.
Öğretmenlere özel düzenlenen moral ve motivasyon yemeğine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, Kızıltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Mavidemir ile Mehmet Kalkan ve Şube Müdürleri katıldı. Yemeğin ardından Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müzik Ekibi şarkılar ve türkülerle öğretmenlere unutamayacakları eğlence dolu bir gece yaşattı.
Yemekte konuşan Kaymakam Çam, bölgenin en fazla öğrencisi olan ilçe olduklarını, 84 binin üzerinde eğitime devam eden öğrencisiyle büyük bir ordu olduklarını söyledi. Çam, “Sizlerin dokunuşu onların geleceği açısından çok önemli. Bir çocuğun hayata bağlanması Geleceğin Türkiye’sinde güçlü Türkiye’nin oluşmasında çok önemli. Lütfen bu hizmet şuuruyla bakın. Eğer milli eğitim camiasındaki 4 bin 500 üzerindeki öğretmenlerimizle el ele verirsek inanın bu şehri şahlandırırız. Bu gençliğin gerçek anlamda elinden tutmuş oluruz. İşte o zaman da görevimizi layıkıyla yapanlar arasına gireriz. Atanmış öğretmen değil, adanmış öğretmen olarak eğitim faaliyetlerine resmi olarak başlamanız. Bu süreci de adanmışlık olarak devam ettirmeniz. Başarıyla hizmetle dolu bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum. İlçemize hoş geldiniz. Sizi size sizi Allaha emanet ediyorum” dedi.

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