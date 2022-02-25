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Engelli bireyler ile şehit yakınları ve gaziler 'Malazgirt 1071' filmini izledi

İHA

Engelli bireyler ile şehit yakınları ve gaziler 'Malazgirt 1071' filmini izledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün işbirliğinde özel gereksinimli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler, sinema etkinliğinde bir araya geldi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelli hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelli bireylerin toplum ile bütünleşerek sosyalleşmesine katkı sunmak ve şehit yakınları ile gazilerinin yanlarında olduğunu göstermek amacıyla sosyal belediyeciliğe çalışmalarına devam ediyor.
26 şehit yakını, 22 gazi ve 20 engelli vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen sinema etkinliğinde "Malazgirt 1071" sinemasını izledi. Filmi izleyen engelli vatandaşlara, şehit yakınları ile gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gerçekleşen etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Daha sonra evlerine bırakılan vatandaşlarımızın güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

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