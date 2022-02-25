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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılayı Artuklu başkanlığında görev değişimi

İHA

Türk Kızılayı Artuklu başkanlığında görev değişimi

Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi 2. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde girilen seçimde Şehmuz Ari başkanlığa getirildi.
Kongrede Türk Kızılay Artuklu Şubesinin kuruluşu ve bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında kısa bir bilgilendirme yapan eski başkan Metin Değer kendi yönetiminde olan ve beraber çalıştığı tüm arkadaşlara teşekkür etti. Değer, hizmet yarışında yapılan bu bayrak değişiminde yeni yönetime başarılar diledi. Seçimde başkanlığa getirilen yeni başkan Şehmus Arı, Metin Değer ve yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür ederek kendilerinin de bu kutsal göreve gönüllük esası ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Arı, "1868 yılından bugüne kadar kesintisiz devam eden iyilik yarışında Kızılay sayesinde sizlerde yer alabilirsiniz. Kızılay afetlerde, felaketzedelere yardımı ilk ulaştıran ve tüm mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahibi olan herkese din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardım ulaştırmaktadır. Kızılay kamu yararına çalışan fakat kamu kurumu olmayan bir yardım kuruluşudur. Yaptığı tüm bu yardımları hayırseverlerin desteğiyle yapmaktadır, bizde Türk Kızılay Artuklu Şubesi olarak ilimizdeki hayırsever iş adamlarının desteğini beklediğimizi belirtmek isteriz. Kızılay'ın yaptığı diğer güzel işlerden biride olmazsa olmaz kan hizmetleridir. Gönüllülerden aldığı kan ve kök hücre bağışı ile şifa bekleyen tüm hastalarımızın bu zor gününde Kızılay olarak yanında yer almaktayız. Şunu unutmayalım ki; kan acil durum olmayıp sürekli bir ihtiyaçtır, kanın tek kaynağı da insandır, bu yüzden tüm halkımızın kan bağışı konusunda desteklerini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Türk Kızılay Artuklu Şubesi olarak ekip ruhuyla bölgemizdeki muhtaçlara imkanlar dahilinde ulaşmaya çalışacağız, sürekli iyiliği ve yardımlaşmayı yaymak için sahada olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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