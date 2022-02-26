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Ünlü şarkıcı kızının doğum günü anısına Mardin’deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı

İHA

Ünlü şarkıcı Merve Özbey Koçak, kızının doğum günü anısına Mardin'deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı.

Ünlü şarkıcı kızının doğum günü anısına Mardin’deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey Koçak, kızının doğum günü anısına Mardin’deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey Koçak, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bulunan 100’üncü Yıl ilk ve ortaokulunda 26 Şubat'ta doğan kızı Elif Özüm Koçak anısına içerisinde 130 adet müzik aletinin bulunduğu bir müzik atölyesi yaptırdı. Açılışı Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle güzel bir ortamda buluştuklarını belirten Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, “Tabii bu atölyeye vesile olan bu hayrı işleyen, bu ortamı bize oluşturup çocuklarımızı, öğrencilerimizi sevindiren ve daha önce birçok okulda bu çalışmaları yapan Merve Özbey’e teşekkür ederiz. Hem kızı adına açtığı bir atölye ortamı oldu hem de 130 parça müzik aleti ile birlikte atölyemize yapılan tüm maliyetini karşılamakla öğretmenlerimiz ile idaremiz ile iş birliği içerisinde işlemi bitirdiler. Sevindirici olan durum bu yaştaki öğrencilerimizin daha çok müzik ile bu tür ortamları ekip ruhuyla paylaşmakla birlikte içlerindeki enerjiyi doğru yere ve içlerinde yeteneği keşfedecek güzel ortamı oluşturduğu için Merve Özbey’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Duyan, katılım sağlayan tüm okul idaresi, öğretmenler, iş birliği içinde olan Eyyüp Aba ve okul müdürüne teşekkür etti. Kendilerinin sadece bu işin aracısı ama aracı olmakla yükümlü ve bu ortamın keyfini çıkaran şanslı kesim de biz olduğunu bildiren Duyan, “Merve Özbey de burada olup, ortamı görseydi. Mardin’de öğretmenlerimizle buluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mardin’e medeniyetler korosu kazandıracağız”
Kabala 100’üncü Yıl İlkokul ve Ortaokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Eyyüp Aba, “Biz Mardin’de okullarımıza müzik sınıfı kazandırıyoruz. Bu müzik sınıfında eğitim gören öğrenci ve eğitim veren öğretmenlerimiz ile bütün ilçelerde kuracağımız müzik sınıflarından sonra Mardin Medeniyetler Korosunu kuracağız ve bir hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Mardin’de herkesin de katılacağı bir lansman yapacağız orada eğitim gören öğrenciler ile eğitim veren öğretmenlerimiz ile bir konser vereceğiz. Merve Özbey doğrudan bizimle iletişime geçti. Kızının 26 Şubat tarihinde doğduğunu ve kendisi de kızı adına bir müzik sınıfı yaparak sınıfı öğrencilere hediye etmek istediğini söyledi biz de kendisini kırmadık aynı zamanda çok mutlu oldu ve gördüğünüz gibi harika bir müzik sınıfı oluşturduk” diye konuştu.

“30 çeşit enstürman var burada”
Müzik öğretmeninin çocuklara güzel bir ortam sunup eğitim vermeye devam ettiğini belirten Aba, “Burada 5, 6, 7, 8. sınıflardan toplam 300 civarı öğrenci eğitim görmüş olacak. Eğitim sonunda çocuklar belki bir koro belki bir müsamere şeklinde sahne gösterisi sergileyecekler. Toplamda 30 çeşit enstrüman var burada. Bağlamasından gitarına neyinden kavalına erbanesinden piyanosuna kemanından davuluna kadar birçok müzik aletimiz burada mevcuttur. Her şey çok güzel nota sehpalarıyla dizaynı ile harika bir sınıf oldu” şeklinde konuştu.
Yeni bir ortam ve yeni bir sınıf açıldığını söyleyen müzik öğretmeni Pelin Mavlay, “İlk geldiğimde tabi hiçbir şeyimiz yoktu. Sınıflarda ders yapıyorduk. Bir müzik öğretmeni için en büyük şans müzik atölyesinin olması ve bu müzik atölyesini biz hayallerimiz gibi yaptık. Bütün dekorları enstrümanları çocukların çalabileceği şekilde dizayn ettik. Onların düzeyine göre seçmeye çalıştık ve sonuç olarak harika bir sınıf çıktı ortaya. Öğrencilerimiz ile buradayız. Çok mutluyuz. Öncelikle Merve Özbey’e teşekkür ediyoruz. Müdürlerimize öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emekleri için herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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