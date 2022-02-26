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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de kanaat önderleriyle bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Biz bugün ilk kez bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıya değiliz”

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de kanaat önderleriyle bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Biz bugün ilk kez bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıya değiliz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, siyasi parti başkanları ve bölgenin kanaat önderleri katıldı.
Programda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanın yıllardan beri söylediği bir cümleyi tekrar gördüklerini belirterek, "Dünya beşten büyüktür’ derken bir sözden ibaret ifade edip bugünkü bu fotoğrafı gördüklerinde belki ellerini kafalarına getirip kafalarına vurma kabiliyetine sahiptirler" dedi.
Bu ülkede sadece bugün adına değil gelecek adına da bir zihniyet birikimi gerçekleştirdiğini bildiren Bakan Soylu, “Bugün Kürt'üm diye rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Ben Alevi’yim diye rahat bir şekilde de diyebiliyor. 40 yıldır tanıdığımız insanların Alevi olduğunu 2003'ten sonra öğrendik. Cem evlerinde yöneticiler, dernekler vardı. Onlar söylerlerdi ama onun dışında normal hayatın içerisinde olan kimse böylesi değerlerini ortaya koyamazdı. Peki nasıl oldu bu işler. Bu ülkede 28 Şubat'ı yaşadık. 28 Şubat'ta ben iktidar partisinin ilçe başkanıydım. İstanbul'da bir camimiz vardı. Her cuma namaza giderdik. Arkasında müezzin mahfili gibi güzel bir yer vardı. Yetişmeye çalışanlar, bizim gibi son dakika gelenler, gelemeyenler, yer bulanlar oraya otururdu. Genellikle kamu ve oranın eşrafı gelirdi. 28 Şubat'tan bir hafta sonra ki cuma gününe yer bulamadığımız yerde birkaç kişi kaldı” diye konuştu.

“Biz bugün ilk kez bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıya değiliz”
İlk kez 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıya kalmadıklarını dile getiren Soylu, “İnsanlar üzerinde bir mahalle baskısı oluşmuştu. İnsanları kendi kimliklerinden, değerlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir anlayışı oluşturmuşlardı. Gazetelerde, televizyonlarda ve yaptıkları toplantılarda bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Biz bugün ilk kez bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıya değiliz. 28 Şubat ittifak önümüzdeki pazartesi olmayacak ki geçmişte 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıyaydık. Annemizi, babamızı, etnik kökeni, mezhebimizi, inancımızı beğenmeyen bir ittifak ile karşı karşıyaydık. Bizi kendi istedikleri gibi tanımlamak isteyen bir anlayış ile karşı karşıyaydık. Bugün yine aynı anlayış yine bunları ifade etmeye çalışıyor. Bu anlayış sadece bu topraklara yönelik bir anlayış değil. Bu anlayışı zaten insanımıza yakıştıramazlar. O anlayış dışarıdan ithal edilmiş bir anlayıştır” şeklinde konuştu.

“Bize biçtikleri gömleği biz giymeyeceğiz”
Bu anlayışın Suriye'deki insanlara sıkıntıyı çektiren anlayış olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:
“Bu anlayış daha önce Ukrayna'ya gaz verip şimdi de sessiz kalanların anlayışıdır. Bu anlayış Arakan'daki Müslümanlara işlenen her türlü meseleye onlar zaten fukaralığa alışmışlardır. Kendi hayat tarzları, hayat anlayışları böyle olsun diye had bildirme anlayışından kaynaklanan bir sürecin kendisidir. Güya kendileri beyler, paşalar gibi yaşayacaklar Afganistan, Pakistan halkından da Suriye halkına kadar, Irak ve Balkanlar'a kadar herkes diken üzerinde oturacak. Şöyle bir sistem gelişmiş sonra bir düzene gelmiş. Daha sonra Tayyip Erdoğan, ’Dünya beşten büyüktür’ dediği zaman acaba onu nasıl diskalifiye ederiz diye binlerce oyunu, binlerce tezgahı ortaya koyacaklar. Bizim yeryüzünde yüzyıllarca kalacak halimiz yok. Bu coğrafyada yüz binlerce yıl kalacak halimiz yok ama bir iddiamız var. Bizi biçtikleri gömleği biz giymeyeceğiz. Bu iddialarımıza ne kadar isyan ederlerse etsinler bize biçtikleri gömleği ne kadar yakıştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar artık biz yakıştırmayacağız”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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