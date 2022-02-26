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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi

İHA

Mardin’de sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi

Mardin’in Derik ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ‘Sürü Yönetimi Elemanı' kursunu bitiren kursiyerlere sertifika belgeleri verildi.
Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesinde düzenlenen 104 saat, 13 günlük kursa vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimleri Veteriner Hekim Mehmet Yüksel tarafından verildi. Kurs boyunca kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı.
Sertifika töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, tüm vatandaşların yanında oldukları gibi çiftçilerin de her zaman yanında olduklarını, kurumların işbirliğiyle yapılan bu tür çalışmaların kurumlar arası diyaloğu pekiştirdiğini, çiftçilere yönelik bu çalışmaları görmenin, birlik ve beraberliği gösterdiğini ifade etti.
Veteriner Hekim Mehmet Yüksel ise, ”Bu kursta 22 erkek 7 bayan olmak üzere toplam 29 kursiyerimize eğitim verdik ve bu eğitimi 104 saat içerisinde bitirdik, bu eğitimde çiftçilerimiz kursiyerlerimiz çok memnun oldular, eksik oldukları, bilmedikleri hayvancılık noktalarında yeterince bilgi verdiğimizi düşünüyoruz” dedi.
Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Berfin Karataş, ”Veterinerden kuzuları nesil besleyeceğimizi, nasıl yem vereceğimizi,3 gün boyunca koyunlarımızın memesini yıkamalıyız ve o sütü kuzulara vermememiz gerekiyor, kuzulara yem verdiğimiz gibi aşıları da yapmamız gerektiğini de öğrendik” ifadelerini kullandı.
Aldıkları eğitimin avantajlarını gördüklerini dile getiren kursiyerlerden 4 çocuk annesi Hamdiye Çelik, ”16 yaşlarından beri biz hayvancılıkla uğraşıyorduk ama, biz bu sene eğitimini aldığımız için avantajını çok gördük, bir bayan olarak katıldık kursa, tüm bayanlara tavsiyemdir, kurslara katılın, çok iyi bir şey hayvanlarınıza katkıda bulunuyorsunuz, bizim mesleğimizdir zaten. Koyunlarımız daha verimli de oluyor, ikizlik oranını da anladık, çok iyi bir şeydir, ilaçları ne zaman yapacağımızı öğrendik, kuzular doğduğunda kordonları tendiryot atın ve bağlayın demişlerdi, gerçekten de çok yararı oldu kuzularımız sürekli ishal oluyordu, onu yaptıktan sonra ishalleri de azaldı” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 7’si kadın 29 kursiyere sertifikaları protokol tarafından verildi.
Sertifika törenine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevaf Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez ve vatandaşlar katıldı.

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