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İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de trafik eğitim parkını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, trafik eğitim parkını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de trafik eğitim parkını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
Mardin'e bir dizi temaslarda bulunmaya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programlarının ardından çocuklara eğitim verilen trafik eğitim parkını ziyaret etti. Bakan Soylu, orada çocuklarla uygulamalı eğitime katıldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Bakan Soylu, çocuklarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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