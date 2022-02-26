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Bakan Soylu: Sırtımızı kendimize, milletimize, bu coğrafyanın değerlerine yaslamaktan başka çare yok (2)

DHA

Bakan Soylu: Sırtımızı kendimize, milletimize, bu coğrafyanın değerlerine yaslamaktan başka çare yok (2)


BAKAN SOYLU: UKRAYNA FERYAT EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'eBelediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi' açılış programına katıldı. Soylu, "Hepimiz görüyoruz. Ukrayna feryat ediyor, her şey ortada, Batı sadece laf üretiyor. Hep beraber görüyoruz. Birlik içinde olmak, sürekli gelişmek lazım. Yoksa sırtını dayadığın yerlerde rüzgarlar hissediliyor, boşluğa düşebiliyorsunuz. Dünyanın ciddi bir görgüsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşadığını görüyoruz" dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, valiler ve belediye başkanları katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmasında, "Bu ülke, bugün yerli ve milli helikopter, İHA, SİHA, yazılım ve kendi silahını üretiyor ve ülkelere satıyor. Doğru bir planlama ve hedeflerle bunların sayısını artırmak bizim elimizdedir, kimseye muhtaç değiliz" dedi. Olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirten Soylu, şunları söyledi:
"Hepimiz görüyoruz. Ukrayna feryat ediyor, her şey ortada, Batı sadece laf üretiyor. Hep beraber görüyoruz. Birlik içinde olmak, sürekli gelişmek lazım. Yoksa sırtını dayadığın yerlerde rüzgarlar hissediliyor, boşluğa düşebiliyorsunuz. Dünyanın ciddi bir görgüsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşadığını görüyoruz. Oysa bizim güçlü bir liderliğimiz ve istikrarımız var. Son 20 yılda bu istikrarın getirdiği güçlü bir devlet gücümüz, kapasitemiz ve alt yapımız var. Gençlerimiz var, yenileme ve değişmeye açık bir milletiz. Teknolojiyi seviyoruz ve çabuk uyum sağlıyoruz. Gençlerimiz öyle işler yapıyorlar ki bazen nasıl bu konuya konsantre oluyorlar diye akıl erdiremediğimiz sonuçlara ulaşıyorlar. Bu konuda elde ettiğimiz kapasite ve gelişme hepimizi gelecek adına güçlü bir şekilde umutlandırmaktadır. Evlerin ve insanların internete erişiminde 27 Avrupa ülkesi ortalamasının 2012'de yüzde 75 iken, 2020'de yüzde 91'e yükseldiğini, aynı dönemde Türkiye'de de yüzde 47'den yüzde 91'e çıktığını görüyoruz. e-devlet üzerinden 859 kurum tarafından 6 bin 370 hizmet sunulduğunu, çok mesafe aldıklarını ifade etti. Özellikle Ukrayna-Rusya geriliminde bombaların patladığı siber saldırılar da gündeme gelmektedir. ABD asker desteği veremeyeceğini söylerken belki gönül almak için, belki gerçekten önemsediği için siber saldırılara karşı destek verebileceğini vaat etmektedir. Veri tabanların, sunucuların olduğu binalar ve dijital altyapılar, günümüz dünyasında korunması öncelikli yerler haline gelmiştir. Bu tablo göstermektedir ki konvansiyonel güç, nükleer güç gibi güvenlik parametrelerine 20. yüzyılda siber güç başlığı eklenmiş durumdadır."
'SİBER SALDIRILARA KARŞI BİR SAVUNMA MERKEZİ KURDUK'
Dijital teknolojilerin kullanımının Türkiye için artık stratejik bir adım olduğunu, artık bu alanda her gün yeni bir adım atmak durumunda olduklarını belirten Soylu, e-belediye bilgi sisteminin bu stratejik adımların bu dönüşümün en önemlilerinden biri olduğunu kaydetti. Sorumlulukları gereği hem belediyeleri uyarmak hem takip etmek zorunda olduklarını değinen Soylu, şöyle konuştu;
"Ankara'da güvenlik acil durum merkezimizde siber saldırılara karşı bir savunma merkezi kurduk. Bizim devlet olarak en büyük görevimiz sizi alt yapı olarak takip etmek, sizin yeni gelişmelere karşı uyarlamalarınızı sağlamak ve size destek olabilmek. Bunu sağlayacağız. Özellikle e-Belediye projesi bir Türkiye projesidir. Her belediyenin ve vatandaşımızın istifadesine sunduğumuz, belediyelerimizin üstünden önemli bir kaynak yükü aldığımız ciddi yatırım içeren ama ciddi çıkar elde ettiğimiz bir projedir. Bu proje 21i'nci asırda bizim elde ettiğimiz en önemli projelerden birisi olacak. Bizim bütün düşünce ve çabamız, bu zorlu coğrafyada, bu zorlu yüzyılda, cumhuriyetin birinci asrından aldığımız emaneti, cumhuriyetin ikinci asrına ve sonraki asırlara hakkıyla teslim edebilme, aziz milletimizi müreffeh kılabilme mücadelesidir. İçinde bulunduğumuz zaman, bırakın geri kalmayı, tökezlemeye, sendelemeye bile fırsat vermeyen bir zaman dilimidir." (DHA)Nezir GÜNEŞ-Nurettin FİDANCAN/MARDİN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-02-26 18:58:43

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