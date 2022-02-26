Bakan Soylu: Sırtımızı kendimize, milletimize, bu coğrafyanın değerlerine yaslamaktan başka çare yok (3)



BAKAN SOYLU, TRAFİK EĞİTİM PARKINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de 'Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada çocuklarla sohbet etti. Bakan Soylu beraberinde Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla merkez Artuklu ilçesine geçti.

Artuklu ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara trafik bilinci oluşturulması amacıyla hayata geçirilen 'Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Bakan Soylu, öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, çocuklara trafik kuralları hakkında sorular yöneltti. Doğru cevap alan Bakan Soylu öğrencileri tebrik ederek, hediyeler verdi. (DHA)Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞNurettin FİDANCAN

2022-02-26 21:22:38



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