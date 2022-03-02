‘Kesişimler Karma Resim Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, “Kesişimler Karma Resim Sergisi”nin açılışı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi, resim sanatçıları ile resim öğretmenleri Ahmet Arslan, Fırat Vural, Hurşit Aydoğan, Mesut Akan, Nurettin Çakmak, Ramazan Fırat, Seyfettin Aslan ve Umran Özmen’in, dinlerin, dillerin ve taşların ilmek ilmek işlendiği tarihi kent Mardin’i, kendi bakışlarıyla resmettikleri eserlerin bulunduğu Kesişimler Karma Resim Sergisi, Sanat Akademisi Sergi Salonunda açıldı.

Açılışa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, sanatçılar ile sanatseverler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Demirtaş, sergiyi gezerek, eser sahiplerinden teker teker bilgi alarak ortaya çıkarılan eserlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Demirtaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resim sergisinin Mardin Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu etkinliklerden yalnızca bir tanesi olduğunu belirtti.

Mardin’in adeta açık hava müzesi görünümünde olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Mardin çok güzel ve tarihi eserleri olan bir kent. Biz, bugün sağ olsun resim öğretmenleri ile Büyükşehir Belediyesindeki resim öğretmenlerimiz, Mardin’in güzel tarihi eserlerini resmetmişler. Hakikaten çok güzel resimler yapmışlar. Onları tebrik ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Vali Demirtaş, sanatçılara plaket takdim ettikten sonra toplu fotoğraf çekildi.

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