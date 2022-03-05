İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu

İHA

İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu

Mardin Tekstil ve Sanayiciler Derneğinin 26 üyesi, “Gülümse Gülümset” projesiyle köy okullarında eğitim gören çocukların yardımı için kolları sıvayarak gerekli desteklerde bulundu.
Mardin’de 26 tekstil fabrikasıyla kentte istihdam olanağını sağlayan dernek üyeleri, bir yandan da yardım faaliyetleri yürütüyor. Köylere gidip seçtikleri okulları kardeş edinerek öğrencilerin kırtasiye, giyim ve her türlü yardımlarını üstleniyor. Kişisel gelişim uzmanı Eğitim Koçu Asya Tunç tarafından 2014 yılında hayata geçip Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alan ve “Gülümse Gülümset” sloganıyla Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği genel sekreteri Ahmet Azun başkanlığında derneğin tüm üyeleriyle birlikte üstlendikleri sorumlulukla projenin bayrağını zirvelere taşımak adına her türlü maddi ve manevi destekleriyle çocukları gülümsetmek adına yanlarında oldukları mesajı veriyor.
Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Dereyanı köyündeki Dereyanı İlkokulu’nu kardeş okul olarak belirlediklerini söyleyen Ahmet Azun, “Yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla buraya geldik. Çocukları sevindirmek adına çeşitli hediyeler dağıttık ve bu çocukların ağız sağlığını çok önemsiyoruz. Onun için diş hekimi arkadaşlarımızla beraber kırsaldaki okullarımızda öyle bir çalışma uygulamayı düşündük ve uygulamaya başladık. Yerinde tespitler yaparak çocukların kırtasiye ve kitap gibi çeşitli ihtiyaçları tespiti için buradayız. İhtiyaç malzemesi ne olursa olsun biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

“Ülkemizin dört bir yanında yardımlarımızı sürdüreceğiz”
Derneğin 26 üyesi ifade eden Azun, “Potansiyelimiz yüksek, ileriki yıllarda bu yüzlerce fabrikaya ulaşacaktır. Biz, yardım denince akla neresi gelirse orada varız. Afetlerde, sosyal sorumluluk gereği üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğal afet, deprem, sel, yangın fark etmiyor. Ülkenin dört bir yanında yardımda bulunmaya çalışıyoruz, gücümüz yettiğince. ‘Gülümse Gülümset’ projesinin fikir babalığını mı desek fikir analığını yapan mı desek Asya Tunç hanımefendiye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlçe belediyesi köydeki çöpleri toplamak için ‘davetiye’ bekliyor
YEREL HABERLER İlçe belediyesi köydeki çöpleri toplamak için ...
Tuzla Belediyesi'nden Mardin'de köy okuluna yardım eli
YEREL HABERLER Tuzla Belediyesi'nden Mardin'de köy okuluna yardım ...
Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı
Kızıltepe'de çocuklar Yeşilay Haftası'nda fidan dikti
YEREL HABERLER Kızıltepe'de çocuklar Yeşilay Haftası'nda fidan dikti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.