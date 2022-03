İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu

Mardin Tekstil ve Sanayiciler Derneğinin 26 üyesi, “Gülümse Gülümset” projesiyle köy okullarında eğitim gören çocukların yardımı için kolları sıvayarak gerekli desteklerde bulundu.

Mardin’de 26 tekstil fabrikasıyla kentte istihdam olanağını sağlayan dernek üyeleri, bir yandan da yardım faaliyetleri yürütüyor. Köylere gidip seçtikleri okulları kardeş edinerek öğrencilerin kırtasiye, giyim ve her türlü yardımlarını üstleniyor. Kişisel gelişim uzmanı Eğitim Koçu Asya Tunç tarafından 2014 yılında hayata geçip Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alan ve “Gülümse Gülümset” sloganıyla Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği genel sekreteri Ahmet Azun başkanlığında derneğin tüm üyeleriyle birlikte üstlendikleri sorumlulukla projenin bayrağını zirvelere taşımak adına her türlü maddi ve manevi destekleriyle çocukları gülümsetmek adına yanlarında oldukları mesajı veriyor.

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Dereyanı köyündeki Dereyanı İlkokulu’nu kardeş okul olarak belirlediklerini söyleyen Ahmet Azun, “Yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla buraya geldik. Çocukları sevindirmek adına çeşitli hediyeler dağıttık ve bu çocukların ağız sağlığını çok önemsiyoruz. Onun için diş hekimi arkadaşlarımızla beraber kırsaldaki okullarımızda öyle bir çalışma uygulamayı düşündük ve uygulamaya başladık. Yerinde tespitler yaparak çocukların kırtasiye ve kitap gibi çeşitli ihtiyaçları tespiti için buradayız. İhtiyaç malzemesi ne olursa olsun biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.



“Ülkemizin dört bir yanında yardımlarımızı sürdüreceğiz”

Derneğin 26 üyesi ifade eden Azun, “Potansiyelimiz yüksek, ileriki yıllarda bu yüzlerce fabrikaya ulaşacaktır. Biz, yardım denince akla neresi gelirse orada varız. Afetlerde, sosyal sorumluluk gereği üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğal afet, deprem, sel, yangın fark etmiyor. Ülkenin dört bir yanında yardımda bulunmaya çalışıyoruz, gücümüz yettiğince. ‘Gülümse Gülümset’ projesinin fikir babalığını mı desek fikir analığını yapan mı desek Asya Tunç hanımefendiye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.