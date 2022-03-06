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Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), Artukbey Kahve'ye onur ödülü verdi.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), Artukbey Kahve sahibi Tacettin Yertüm'e onur ödülü verdi. Yertüm, plaketini TİNGADER’in İstanbul'da düzenlediği ödül gecesinde aldı.

Bir otelde düzenlenen programda ödülü Artukbey Kahve sahibi Tacettin Yertüm adına Artukbey Kahve Beyoğlu Şubesi Sahibi Yasin Savcı, TİNGADER Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik'ten aldı.

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