Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

İHA

Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından organize edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi.

Düğün salonunda yapılan program, Recep Arslan'ın ilahi konseriyle başladı. Daha sonra Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı tarafından yapılan selamla konuşmasında, "Bugün burada mertliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Nusaybin'de sizlerle bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi. Bu tür organizasyonlara devam etmeyi planladıklarını kaydeden Kaymakam Kayabaşı, "Allah'ın izniyle Nusaybinli kardeşlerimize sınırsız bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bugün burada çok kıymetli Nihat Hatipoğlu hocamızı ağırlıyoruz. Yoğun katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlerin davetini kırmayarak Nusaybin'e gelen sayın hocamıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kürsüye davet edildi. Nusaybinlilerin büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatı, İslamiyet’in yayılışı, Sahabelerin yaşantısı ve İslam’ın kadınlara verdiği değer" konusunda konferans verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı program sonrası sahneye davet edilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'a gül ve Nusaybin hatırası plaket verdi.

Program sonrası vatandaşlar, Hatipoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruklar oluştu. Programa Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü V. Mevlüt Tüylü, Müftü Usame Anlağan, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve İlçe Başkanı Uğur Kar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artukbey Kahve'ye onur ödülü
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'ye onur ödülü
İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu
YEREL HABERLER İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy ...
İlçe belediyesi köydeki çöpleri toplamak için ‘davetiye’ bekliyor
YEREL HABERLER İlçe belediyesi köydeki çöpleri toplamak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.