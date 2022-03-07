Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19’a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19’a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"

İHA

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19’a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Sanmak, korona virüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için TURKOVAC tercih edilmeli tavsiyesinde bulundu.
Mardin'de aşılama çalışmaları hızla sürerken yaklaşık 1,5 aydır TURKOVAC aşılaması devam ediyor. Yerli ve milli aşı olması sebebiyle vatandaşlar, TURKOVAC aşısı olmayı tercih ediyor. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Sanmak, korona virüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için TURKOVAC tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

“Çok yüksek oranda TURKOVAC aşısı tercih edilmeye başlandı”
Mardin'de aşılama çalışmalarının son hızla devam ettiğini aktaran Dr. Sanmak, “Aşılama oranlarımız her geçen gün artmakta. BİONTECH ve TURCOVAK aşısı öncelikli olarak tercih edilmektedir. Şu an gayet iyi gitmektedir. TURKOVAC aşısı gelmeden önce birçok insan TURKOVAC aşısı gelince aşı olmak istiyordu. Geldiğinde de ilk dönemde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çok yüksek oranda TURKOVAC tercih edilmeye başlandı. İlk başlarda o kadar yoğun oldu ki sadece randevu değil, randevusuz hastalara da TURKOVAC aşısı yapmaya başladık. İnsanlar ilk başta yan etkilerinden dolayı tüm aşılara karşı önyargılıydı ama zaman geçtikçe aşı olan insan sayısı arttıkça bu önyargı kırıldı” dedi.

TURKOVAC’da dahil olmak üzere aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı görüldüğünü ifade eden Dr. Sanmak, “Bu önyargı kırılmaya başlandı. Mardin'de yaklaşık 1,5 aydır TURKOVAC'ı yapıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görmedik. Olan yan etkiler çok hafif ya da yok denecek kadar az. Üstelik bilimsel açıdan farklı aşılar olmanın bir zararı olmadığı gösteriliyor. TURKOVAC aşısı tercih edilebilir. İnsanların tercihine yönelik her iki aşı da gayet güçlü” diye konuştu.

“Vücudumuz farklı aşıları tanırsa daha iyi bir antikor ve daha iyi koruyuculuk sağlayabilir”
TURKOVAC milli bir aşı olduğu için desteklediklerini kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Sanmak, “Daha önce farklı aşı olmuş insanlar TURKOVAC aşısı olabilir. Bunun nedeni de virüsü farklı açılardan, farklı aşı teknikleri ile vücudumuz tanırsa “bu benim görüşüm” daha iyi bir antikor yanıtı ve daha iyi bir koruyuculuk sağlayabilir. Muhakkak aşı olun, aşı koruyucudur. Yoğun bakım servisi ihtiyacını azaltıyor. Pandemiyi yenmenin ve Kovid’e karşı en güçlü silah şu an aşıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Mardin’de fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
Mardin’de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler ...
Artukbey Kahve'ye onur ödülü
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'ye onur ödülü
İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu
YEREL HABERLER İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.