Terör örgütü PKK’nın Nusaybin’de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütü PKK’nın Nusaybin’de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

İHA

Terör örgütü PKK’nın Nusaybin’de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesinde 7 Mart 1987’de PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk 8 vatandaşın acısı tazeliğini korurken şehitler, mezarları başında anıldı.
Tören, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Dualar okunduktan sonra açıklamada bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Vatanın müdafaasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitleri rahmetle andığını ifade eden Kayabaşı, “Yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Buradan şunu ifade etmek isterim ki, bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baş tacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tekrardan ifade etmek isterim ki, kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum" dedi. şeklinde konuştu.
Tören, şehitler için verilen yemekle sona erdi.
Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Olay
PKK’lı teröristler, 7 Mart 1987’de Açıkyol Mahallesi’ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık’ı (10) şehit etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19’a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"
YEREL HABERLER Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19’a ...
Mardin’de fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Mardin’de fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
Mardin’de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler ...
Artukbey Kahve'ye onur ödülü
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'ye onur ödülü
İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy okullarında eğitim gören çocuklar için yola koyuldu
YEREL HABERLER İş insanları ‘Gülümse Gülümset' projesiyle köy ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.