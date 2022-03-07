Terör örgütü PKK’nın Nusaybin’de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesinde 7 Mart 1987’de PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk 8 vatandaşın acısı tazeliğini korurken şehitler, mezarları başında anıldı.

Tören, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Dualar okunduktan sonra açıklamada bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Vatanın müdafaasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitleri rahmetle andığını ifade eden Kayabaşı, “Yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Buradan şunu ifade etmek isterim ki, bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baş tacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tekrardan ifade etmek isterim ki, kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum" dedi. şeklinde konuştu.

Tören, şehitler için verilen yemekle sona erdi.

Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Olay

PKK’lı teröristler, 7 Mart 1987’de Açıkyol Mahallesi’ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık’ı (10) şehit etmişti.

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