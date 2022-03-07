PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi´nde 35 yıl önce PKK´lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK´lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, siyasi parti temsilcileri yaşamını yitirenlerin yakınları ve mahalleli katıldı. Yaşamını yitiren 6´sı çocuk, 8 kişi için dualar okundu.

Törenin ardından konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadele kararlılık vurgusu yaptı. Kayabaşı, "Vatanımızın müdafaasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baş tacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-03-07 15:42:56



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