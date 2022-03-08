Mardin’de Grup Abdal konseri

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Mardin’in en büyük alışveriş merkezinde Grup Abdal, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Grup Abdal, Mardian Mall Alışveriş Merkezinde hayranları ile buluştu. Coşkulu bir kalabalığın gözlendiği konserde, birçok şarkı seslendirildi. Topluluk, unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerinin gönlünü fethetti.

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