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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli öğretmen 3 ilde kadınlara çiçek hediye etti

İHA

Mardinli öğretmen 3 ilde kadınlara çiçek hediye etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okulda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Diyar Özsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 3 ilde kadınlara çiçek hediye etti.
Köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kıyafet yardımı ve yaptığı diğer sosyal sorumluluk projeleri ile adını duyuran Beden Eğitimi Öğretmeni Diyar Özsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 3 ilde kadınlara çiçek hediye etti.
Kadınlar Günü'nde Kadınlara çiçek hediye etmek için "Diyar yollarda" ekibini kurarak Mardin, Batman ve Kahramanmaraş'ta solmayan 200 adet çiçek dağıttı. Dağıtılan çiçeklerde yazılan "Bir gün değil, her gün önce kadın” notu ile kadınların her günün değerli olduğuna dikkat çekmek istediğini söyleyen Özsoy, "Kadınlarımız bizim için çok değerli. Kadınlarımıza sadece bir gün değil her gün değer vermeli ve onları her gün özel hissettirmeliyiz. Ekibim ile yaptığımız bu proje sayesinde onlarca kadınımıza dağıttığımız çiçekler ile onların yüzündeki tebessüme vesile olduk. Bu proje sayesinde hem onları mutlu ettik hem de onların mutluluğu ile bizde mutlu olduk. Onları böyle mutlu görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu tür projelerin devamının gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aklımda birkaç proje daha var. Umarım onları da hayata geçirebiliriz” dedi.
Kadınların hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini söyleyen Özsoy, "Bir yerde güzel bir şeyler oluyorsa mutlaka bir kadının eli orada olduğunu düşünüyorum. Güzel şeyler olması için kadınlarımıza ihtiyacımız var. Güzel işlere adım atmak, iyi bir çocuk yetiştirmek gibi şeylerde kadına ihtiyacımız var. Kadın olmadan bunlar olmaz değil, ama kadın olursa daha güzel olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sayesinde kadınlarımıza emeklerine az da olsa küçük hediyemiz ile teşekkür etme fırsatı bulduk. Keşke sadece bu gün değil her gün onları hatırlasak, emekleri için onlara teşekkür etsek, destek olsak. Kadınların değerini ve önemini fark etmeli ve fark ettirmeliyiz. Bize düşen onlara destek olmak ve değerli olduklarını hissettirmek” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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