Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

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Mardin'de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.

Mardin'de Kızılay Şubesi Artuklu Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile 8 Mart Kadınlar Günü için program düzenledi. Programda Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice olmak üzere toplamda 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.

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