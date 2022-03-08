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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine yoğun katılım

İHA

Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine yoğun katılım

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine yoğun katılım sağlandı. Etkinlikte sahne alan Hakkâri Belediyesi Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu, Nusaybinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mitanni Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini anlatan açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra sahne alan Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu, yöresel kıyafetleriyle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerine ait Türkçe ve Kürtçe ezgiler seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte salonda oturacak yer kalmayınca izleyicilerin bir bölümü Rengi Hakkâri Grubu'nu ayakta dinledi. Sanat Topluluğu ezgilerini dinleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı ve salonu dolduran müzikseverler Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu'nu ayakta alkışladı.

Programın sonunda sahneye davet edilen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sanatçıları tek tek tebrik etti. Salondaki misafirlere hitap eden Vali Demirtaş, "Rengi Hakkâri hakikaten çok güzel hazırlanmış, bizim gönüllerimize su serptiler. Hakkâri Valimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir koro, çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin her tarafından bu rengi görmek mümkün. Hepinize çok teşekkür ediyorum, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı ile Rengi Hakkâri Genel Sanat Yönetmeni Ayhan Tunç'a plaket ve İnanç Parkı resmi hediye etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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