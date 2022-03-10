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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Mardin’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2022 yılı 1. Dönem Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Dara Toplantı Salonunda Vali Demirtaş’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ilgili kurum müdürleri ve Sivil Toplum Kuruşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini dile getiren Vali Demirtaş, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırmak için de kurumların topyekûn bir gayret içerisinde bulunarak bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili diğer kurumların kadına yönelik şiddet ile ilgili yaptıkları ve yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.
Toplantı, katılımcı kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin kadına şiddetle mücadelede etkili olabilecek çözüm önerileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.

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