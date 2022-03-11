Mardin'de dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

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Mardin'de sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinden başlayarak gece saatlerinde yer yer etkili olan sağanak, sabah saatlerinde ilçe merkezine yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla cadde, sokak ve araçlar beyaz örtü altında kaldı.

Yağışın ardından kayganlaşan caddelerde araç sürücüleri yavaş ilerlerken, bazı esnaf iş yerlerinin önünde 78 santime ulaşan dolu yığınlarını temizledi.

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