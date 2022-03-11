Mardin'de dolu etkili oldu

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, kent merkezinde dolu etkili olurken, dışarıda olanlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde doluya yakalananlar, dükkanlara sığındı. Bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla yağışı görüntüledi. Özellikle Artuklu ilçesinde yollar, dolu sonrası beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2022-03-11 13:24:50



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