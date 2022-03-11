Mardin'de dolu etkili oldu

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, kent merkezinde dolu etkili olurken, dışarıda olanlar zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde doluya yakalananlar, dükkanlara sığındı. Bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla yağışı görüntüledi. Özellikle Artuklu ilçesinde yollar, dolu sonrası beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2022-03-11 13:24:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.