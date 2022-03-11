Mardin OSB’de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı’nın olduğu bölgede bulunan bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü. Çöken iskelede bulunan bir inşaat işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan işçiye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.