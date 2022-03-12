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Gara şehidi babasından Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı serbest bırakırız açıklamasına tepki Şehit babası Şehmus Kaya: “Her şehidin kanında Selahattin Demirtaş’ın parmağı var” “Teröristleri serbest bırakacağım onlar suçsuz diyorsan, o zaman sende şüphelisin” “Teröristler için adalet isteyen Kılıçdaroğlu, neden bizim çocuklarımız için adalet istemedi” “Selahattin Demirtaş suçsuz değil, teröristtir” “Vedat’ımın hakkı Kılıçdaroğlu’na haram olsun”

İHA

Gara şehidi babasından Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı serbest bırakırız açıklamasına tepki Şehit babası Şehmus Kaya: “Her şehidin kanında Selahattin Demirtaş’ın parmağı var” “Teröristleri serbest bırakacağım onlar suçsuz diyorsan, o zaman sende şüphelisin” “Teröristler için adalet isteyen Kılıçdaroğlu, neden bizim çocuklarımız için adalet istemedi” “Selahattin Demirtaş suçsuz değil, teröristtir” “Vedat’ımın hakkı Kılıçdaroğlu’na haram olsun”

Diyarbakır'daki gençlerle olan toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için istediği adalete Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya'dan tepki geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı iktidara geldiğinde serbest bırakacağını söylemişti. Bunun üzerine Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için istediği adaleti neden Gara’da esir tutulan 13 asker ve polis için istemediğini sordu. Şehmuz Kaya, “Ne diyor biz adalet istiyoruz. Peki 24 Temmuz 2015'te 13 asker ve polisimiz PKK'lıların elindeyken Kılıçdaroğlu o zaman niye adalet istemiyordu. 90 kiloluk adam 40 kiloya inmiş o zaman adalet neredeydi. Ben bunu soruyorum. O zaman niye adalet yoktu. Defalarca gitmedik mi Kılıçdaroğlu'nun yanına. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in yanına ben iki defa gittim. O zaman yine CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Levent Gök'ün yanına gittim. Kılıçdaroğlu'nun yanına eşimi gönderdim. 6 sene içinde biz defalarca Ankara'ya gittik. Hani adalet ne oldu. Bize adalet yok. Bir teröriste mi var” dedi.

“Kayyumları kaldırıp burayı kan gölüne mi çevirmek istiyorsun”
Kılıçdaroğlu’nun kayyumları kaldıracağım dediğini belirten Kaya, “O zaman kayyumları kaldırıp PKK'ya mı teslim edeceksin. Burayı yine bir kan gölüne mi çevirmek istiyorsun. En çok Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'miş. Tabi ki CHP olacak en çok PKK'yı destekleyen CHP’dir. CHP'nin içinde kaç kişinin HDP’ye yakın olduğunu biliyoruz. Şimdi burada mademki adalet istiyorsun, sen bir ana muhalefet partisinin sen bana telefon edip diyorsun ki biz bütün çabayı gösterdik. Sen bizim için bir çaba göstermedin. Ben de düşmanımdan birisi ölürse arayıp başın sağ olsun diyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi. Mesela AK Parti hükümetinden bakan, bakan yardımcısı, mülki idare amirleri, valiler ve kaymakamlar geldi. Peki sizden kim geldi. Hangi şehidin yanına gidiyorsun. O zaman 2 tane milletvekili gönderseydin. Bizim derdimizi dinleseydin” diye konuştu.

“Her şehidin kanında Selahattin Demirtaş’ın parmağı var”
Selahattin Demirtaş'ın hiçbir şekilde suçsuz olmadığını belirten Kaya, “Bir numaralı suçludur. Her şehidin kanında onun parmağı var. Selahattin Demirtaş bir partiyi yönetiyor. Nasıl suçlu değil. Selahattin Demirtaş şu kelimeyi kullandı. Nusaybin'de hendek çatışmaları vardı. Selahattin Demirtaş dedi ki, ‘Nusaybin'de 510 kişi öldürdünüz. Bugün İdil'de PKK'ya 30 kişi katıldı.’ Peki bir muhalefet partisinin başkanı nasıl oluyor da bir ilçede 30 kişinin PKK'ya katıldığını biliyor. Nereden biliyor. Demek ki elebaşı odur. Hiçbir zaman Selahattin Demirtaş suçsuz değildir. Hakim de savcı da kim derse desin o benim gözümde bir teröristtir” şeklinde konuştu.

“Teröristleri serbest bırakacağım onlar suçsuz diyorsan, o zaman sende şüphelisin”
Bu şehitlerin bu vatan, bayrak, millet, ezan için canını seve seve seve feda ettiklerini dile getiren Kaya, “Sen de oradan çıkıp bir birkaç teröristi ben iktidara geldiğim zaman onları serbest bırakacağım. O zaman demek ki sen de şüpheli bir insansın. Senden de şüpheleniyorum. Çünkü defalarca 6 sene boyunca sürekli sizin yanınıza geliyorduk çocuklarımızı kurtarın diye. O zaman çözüm süreci vardı. 90 kiloluk insan 40 kiloya düşmüş. Mademki adalet var bu şehitler için niye adalet yok. Adalet olsaydı bu çocukları çözüm sürecinde alıp orada işkence çeke çeke şehit etmezlerdi. O adam hapistedir, rahattır. Günde 3 öğün yemek yiyor. Suyu, televizyonu var. Lüks yerde yatıyor. Bizimki nerede mağarada taşların üzerinde işkence, taciz, küfür her türlü şiddete maruz kaldı. Nerede adalet. Bunun hakkını ben Kılıçdaroğlu'na helal etmiyorum. Bu şehitlerin hakkını ona helal etmem. Bilhassa ben kendim için söylüyorum, ben Vedat'ımın hakkını ona helal etmiyorum, haram olsun. Onlar vatan, bayrak ve ezan için şehit olmuş ama Selahattin Demirtaş hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne tek bir bardak su fayda sağlamamıştır. O bir teröristtir” dedi.

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