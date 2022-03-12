Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi İpekyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBD 40 plakalı otomobilin sürücüsü yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç daha sonra tarlaya uçtu. 112 merkezine yapılan arama sonucu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.